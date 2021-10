J.J.Benítez vuelve al fenómeno ovni con 'Mis Primos': 250 casos para demostrar que son reales

No solo eso. A ellos les atribuye, tal vez, esas pinturas rupestres que tanto nos asombran, aunque de lo que está convencido es de que los ovnis tienen mucho que ver con el “más allá”. También cree que ellos, los primos, nunca se fueron, que están en la Tierra desde mucho antes de la aparición del hombre y que poseen una tecnología mágica. Pese a lo que dice y cómo lo dice, J.J.Benítez cree que lo más importante es lo que se insinúa. En una entrevista con Uppers se destapa. Reconoce que está pasando su particular camino por la zona oscura tras perder a su mujer, tal vez por eso, no le importa ya que la gente le diga que no cree en los ovnis. "Al principio me peleaba con quienes no creían, pero no merece la pena", confiesa.