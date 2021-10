Los panes de molde integrales y los multicereales, los más saludables, según un estudio de la OCU

Por último, y de cara a una correcta conservación, OCU recomienda guardar el pan de molde en un sitio fresco y seco, pero no en la nevera, pues el frío estropea su textura. De este modo puede consumirse incluso una vez superada su fecha de consumo preferente, que ronda los 15 días desde el momento de la compra, siempre que no haya mohos. Antes de que esto ocurra y si se prevé que no va a poder consumirse en los siguientes días, puede congelarse.