Corrientes, profundidad o flora y fauna: los riesgos de bañarse en lagos y embalses

Bañarse en lagos, ríos, embalses... puede parecer más inocuo que hacerlo en pleno océano, donde las olas y las fuertes corrientes tienen un efecto disuasorio mucho más espectacular. Sin embargo, no hay que olvidar que existen riesgos asociados a este tipo de espacios, que también existen corrientes en ellos y que, en definitiva, hay que tener claras las características de las aguas en las que vayamos a bañarnos antes de introducir un pie en ellas. Cada año siguen produciéndose muerte por ahogamiento en este tipo de lugares, por lo que es importante conocer los riesgos de bañarse en lagos y embalses.

No cualquier espacio vale a la hora de darnos un baño para contestar los efectos de las altas temperaturas. Aunque una zona puede aparecer, en principio, inocua, no hay que olvidar que a veces los peligros son silenciosos y que, cada año, siguen produciéndose muertes de bañistas en lagos y embalses de nuestro país. No es casualidad que esto ocurra: las señalizaciones existen para algo, y es importante atender a ellas antes de lanzarnos al agua.