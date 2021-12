Empezamos, como no, con Nueva York. Mucha gente visita la ciudad en pocos días y no llega a salir de Manhattan, ignorando que los mejores atardeceres y las tiendas y bares más alternativos están en Brooklyn. No te pierdas el cruce de las calles Washington y Water en el barrio de Dumbo, uno de los más encantadores de Estados Unidos y del mundo sin duda.