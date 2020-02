El poderoso discurso de Joaquin Phoenix contra la injusticia al ganar el Óscar a Mejor Actor

"Me siento lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros, compartimos la misma riqueza que es el amor por el cine. No sé donde estaría sin ello. Uno de los principales dones es la posibilidad de utilizar nuestra voz. He estado pensando mucho en algunos de los problemas angustiosos a los que nos enfrentamos colectivamente, y creo que a veces sentimos, o nos hacen sentir, que defendemos diferentes causas. Pero yo veo algo en común. Estamos hablando de desigualdad de género, de racismo, de LGTB, de los animales... estamos hablando de la lucha contra las injusticias", ha comenzado diciendo, destacando como siempre son su vergüenza inicial a hablar en público.