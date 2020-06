Calcula de forma fácil y sencilla cuánto arroz se necesita por persona

El arroz es uno de los alimentos básicos de nuestra dieta, no solo en España, sino en todo el mundo. Este cereal se consume de distintas maneras en distintos lugares, desde la paella española hasta los makis japoneses. Pero ¿cuánta cantidad es recomendable consumir? ¿Cómo calcular la cantidad de arroz por persona para no pasarnos y no quedarnos cortos?