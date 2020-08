Abrir una botella de vino sin abridor: hasta los zapatos pueden valer

No solo saber leer las etiquetas del vino es útil, también abrir una botella de vino. La mejor forma de hacerlo es usando un abridor específico o sacacorchos, es decir, el instrumento adecuado y diseñado para que puedas disfrutar del vino sin incidentes. Enfriar el vino también es un arte. También lo está que, si todo está preparado para abrir una botella y nos damos cuenta de que no tenemos con qué hacerlo, esa circunstancia no nos va a frenar. Si lo tienes todo preparado para degustar un buen vino en buena compañía (todo menos el abridor), toma nota de estos trucos sobre cómo abrir una botella de vino sin sacacorchos.