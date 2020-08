Los productos con denominación de origen por la geografía española

España está repleta de productos con el distintivo 'Denominación de Origen’ (DO) que se aplica a vinos, quesos, frutas, embutidos... Este concepto se relaciona básicamente con una zona territorial concreta, que es sinónimo de ciertas características reconocibles por el consumidor final. Es también sinónimo de cierto estándar de calidad. En el caso de los vinos, ¿cuántas DO hay en España? ¿Cuáles son las mejores DO de España?