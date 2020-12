No saldremos, pero tampoco guisaremos: los menús para llevar y la Tardevieja triunfan este fin de año

Este año no saldremos, pero tampoco dedicaremos toda la noche a guisar. Las reuniones con la familia no se producirán y la cena reducida puede hacer que tengamos algunos caprichos. No habrá salidas hasta altas horas de la madrugada y churros mañaneros con el sueño pegado al cuerpo. No veremos a los barrenderos por la mañana recogiendo desperdicios. Pro algunos disfrutarán de la Tardevieja.