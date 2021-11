En total, este 2021 se han incluido en la Guía Michelin once nuevos restaurantes con tres estrellas (sin ninguna nueva incorporación), 38 con dos estrellas (con tres incorporaciones) y 203 con una estrella (con 21 nuevos incorporaciones). También 53 nuevas incorporaciones se han unido a la categoría Bib Gourmand (locales que ofrecen una excelente relación calidad-precio), y aparece una nueva categoría: la estrella verde.

Agorregi (San Sebastián)

Arrocería Maribel (El Palmar, Valencia)

Berbena (Barcelona)

Brots Poboleda (Tarragona)

Cachetero (Logroño)

Cadelo (Santander)

Ca L'Amagat Bagà (Barcelona)

Cal Xirrició (Balaguer, Lleida)

Ca'n Boqueta (Sóller, Mallorca)

Casa Albets (Lladurs, Lleida)

Carmen (Binéfar, Huesca),

Casa Arcas (Villanova, Huesca),

Casa Farpón (Pola de Lena, Asturias),

Casa Toni (San Vicente de la Sonsierra, La Rioja),

Contraseña (Cádiz)

Coscolo (Castrillo de los Polvazares, León),

Daría (Santander)

Dos, Cuiners (Mataró, Barcelona)

Drómo (Badajoz)

El de Alberto (A Coruña)

El Mercáo (Pamplona)

El Origen (Huesca)

El Racó (St Climent de Llobregat, Barcelona)

El Recetario (Gijón)

Es Terral (Santa Eulària des Riu, Ibiza)

Farragua (Gijón),

Garbí (Castellar del Vallés, Barcelona)

Kimtxu (Bilbao)

La Escuela (Bilbao)

La Lechería (Val de San Lorenzo, León)

Lamadrid (Colmenar Viejo, Madrid)

La Mundana (Barcelona)

La Vasca (Miranda de Ebro, Burgos)

Mamá Peixe (Santiago de Compostela)

Meseguer (Alcañiz, Teruel)

Miceli (Selva, Mallorca)

Ó Fragón (Fisterra, A Coruña),

O Tobo do Lobo (Melide, A Coruña)

Pan de Cuco (Suesa, Cantabria)

Quinqué (Madrid), Roc'n'Cris (Aubèrt, Lleida)

Salazogue (Oviedo)

Terra (Palencia)

Terra Olea (Córdoba)

Terreo (A Coruña)

Yoko Barbate (Barbate, Cádiz)

Zabala (Vitoria)

Avista (Madeira, Funchal)

CHECK-In Faro (Faro, Algarve)

O Javali (Bragança, Tras-os-Montes)

O Frade (Lisboa)

Semea by Euskalduna (Oporto)

Celler d'en Toni (Andorra la Vella)