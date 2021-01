Sartenes de acero inoxidable. Estas sartenes son muy frecuentes en nuestras cocinas y quizás su mayor pega es que no resultan demasiado anti adherentes. Por eso es conveniente usar con ellas utensilios de madera o de silicona, para no rayar la superficie. Son muy polivalentes: podemos preparar en ellas casi cualquier cosa, sin que sea necesario usar mucha mantequilla o aceite. Además, son muy resistentes y en principio no resultan tóxicas, ya que no llevan químicos incorporados y su superficie no porosa la protege de los sabores y olores. Eso sí, pese a ser un material bastante estable, puede liberar pequeñas cantidades de iones metálicos a la comida, especialmente si está rallado o si se cocinan alimentos ácidos. Dentro de los aceros inoxidables, los más seguros son el acero 18/10, el acero quirúrgico (T-304) y el acero con titanio.