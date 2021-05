Rocío Carrasco sufrió dos ataques de ansiedad durante la grabación de su docuserie

El documental impulsó las denuncias por violencia de género

Con lágrimas en los ojos y sin poder retener la emoción por participar en una noche tan especial para su amiga Rocío Carrasco, también la actriz Yolanda Ramos quiso hacer pública su opinión: "Yo, como tantas otras, hemos sido maltratadas de alguna manera y no nos han dejado ser. Yo no te creía porque pensaba que estabas exagerando y por eso creo que no he sabido estar a la altura. A algunas no nos han tirado de los pelos pero no nos han dejado ser".