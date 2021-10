El mito de los 10.000 pasos al día para tener buena salud se tambalea: con 7.000 puede ser suficiente

Durante muchos años hemos oído las recomendación de andar 10.000 pasos diarios para mejorar la salud física y mental y reducir el riesgo de contraer enfermedades. Esa cantidad de pasos se ha establecido como un estándar internacional óptimo, pero nunca ha tenido un respaldo científico . De hecho, las últimas investigaciones apuntan a que no es necesario llegar a esa cifra y que entre 7.000 y 8.000 pasos son suficientes para gozar de una buena salud. Más allá de ese número, los beneficios se estancan , según informa 'El País' .

Lo cierto es que aunque no se llegue a ese número se pueden obtener beneficios. Y esto sucede porque hay que tener en cuenta la intensidad del ejercicio y no solo la cantidad para alcanzar las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuestas en 2020.

Habrá que seguir investigando para conocer mejor la cantidad e intensidad de las caminatas necesarias para obtener beneficios. Pero no debemos desmoralizarnos cada vez que veamos en el móvil o en el reloj que no logramos el objetivo de los 10.000 pasos diarios. Recordemos lo que expone la OMS en su campaña 'Cualquier Movimiento Cuenta': más vale hacer menos que no hacer nada.