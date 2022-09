¿Cepillo eléctrico o manual? qué dicen los dentistas sobre su uso

"En ese caso, un cepillo manual de cerdas ultra blandas permite un cepillado más suave , en el que el usuario puede controlar mucho mejor la velocidad y el cuidado con el que limpia la zona sensible.

Es más, mantiene que algunos cepillos incorporan un control de la presión ejercida, así como del tiempo de cepillado. "Finalmente, pero no menos importante, conviene dejarse asesorar por la opinión de expertos como el dentista y la evidencia científica", indica.

Muchos padres dudan si los niños pequeños pueden usar los cepillos eléctricos. El doctor refiere que no hay motivo por el que no puedan usar un cepillo eléctrico. Sin embargo, sí advierte de que la fidelización con la técnica del cepillado cuando son más pequeños suele hacerse con un cepillo manual , ya que hay una oferta mucho mayor de cepillos manuales adaptados al tamaño de la boca y las manos de los niños, aunque cada vez más, esta situación va cambiando.

El presidente de los dentistas reseña que las técnicas de cepillado no cambian en función del cepillo utilizado, sea manual o eléctrico: "Lo primordial en ambos casos es limpiar bien todos los dientes y superficies, siguiendo siempre el mismo orden para no olvidar ninguna zona y no olvidar al final cepillarse la lengua.