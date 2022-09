Los pediatras piden que en esta vuelta al cole, sin medidas Covid, se mantenga el lavado de manos y el calendario de vacunación

"La incidencia de Covid-19 está a la baja , pero no sabemos qué pasará cuando vuelva el frío , a lo que se unen las informaciones sobre nuevos virus emergentes y brotes epidémicos , como el de la viruela del mono , que se ha extendido rápidamente por Europa. Esto aumenta la incertidumbre", señala el vicepresidente tercero de AEPap, Pedro Gorrotxategi .

"Tras una relajación de las medidas anticovid en el verano, en el nuevo curso escolar, no parece necesaria ninguna medida de protección especial en los centros escolares. Aunque las mascarillas, distancia de seguridad, restricción de la movilidad, etc., han contribuido a reducir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas, no parecen necesarias en el momento actual. Sin embargo, sí lo son medidas de protección generales, para la Covid-19 y otras infecciones", ha dicho el doctor.