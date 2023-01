Los quistes epidermoides son bultos en la piel que no suelen ser malignos

Los quistes epidermoides son bultos que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero son más típicos en la cara, el cuello o la espalda . Generalmente no son motivo de alarma, pero tampoco está de más consultar a un médico, sobre todo si causan molestias. ¿ Qué son estas protuberancias y cuándo debemos tratarlos ?

Estos quistes, que son diferentes a los sebáceos, aparecen cuando las células muertas de la epidermis no se desprenden de manera correcta y, en lugar de ello, se acumulan. Por el contrario, los sebáceos surgen de las glándulas que segregan materia grasa en la piel.

A veces la piel se enrojece o está más sensible cuando aparecen estos bultos. Otras veces no nos damos siquiera cuenta de que están ahí hasta que los vemos o los tocamos, puesto que no duelen o son muy pequeños, y del mismo color que la piel.