En el caso de caer al agua, como le ocurrió al intérprete, aconsejan: usar un chaleco salvavidas para no gastar energía y tener cierto aislamiento; salir del agua lo antes posible; no nadar a menos que estés cerca de un bote, persona o chaleco salvavidas cerca; abrazar las rodillas hacia el pecho para proteger en tronco si no tienes chaleco salvavidas; juntarse con otras personas en el agua y no quitarse la ropa hasta que no estás fuera.