Beatriz Flamini: qué efectos tiene en el cuerpo estar 500 días aislada y sin ver la luz del sol

"No es algo que hago por imposición, sino algo que elijo. Me causa mucha curiosidad, mucha fortaleza y mucha alegría", explicaba Beatriz Flamini. "Las cuevas suelen ser lugares bastante seguros, pero muy hostiles al ser humano y sobre todo al cerebro, porque no ves la luz del día, no sabes cómo pasa el tiempo, no tienes referencias o estímulos sonoros... Siempre es el mismo silencio o el mismo goteo".