Comer regularmente chile reduce el riesgo de muerte por ataque cardíaco y muerte cerebral

A lo largo de los siglos, el chile ha sido aclamado por poseer propiedades terapéuticas. Ahora, gracias a un reciente estudio publicado en 'Journal of the American College of Cardiology (JACC)', se pone en valor sus beneficios para la salud: comer chile, al menos cuatro veces por semana, ayuda a reducir el riesgo de muerte por ataque cardíaco y muerte cerebral.