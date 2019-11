Donación de médula: lo poco que cuesta frente a lo mucho que das

Daniel tenía trece meses cuando le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda . Un tipo de leucemia especialmente agresivo, ya que al tratarse de una leucemia aguda los síntomas se instauran de manera brusca y progresan a gran velocidad. Es una enfermedad poco frecuente, sin embargo, es el cáncer más común en personas menores de 20 años. En el caso de Daniel, con poco más de un año le trataron en el hospital de La Paz, en sus pasillos aprendió a andar, hasta que consiguió vencer a la enfermedad. Él no necesitó un trasplante de médula ósea, pero mucho de los afectados sí que lo hacen, y de no conseguirlo es imposible su recuperación. Su objetivo es informar sobre los mitos de la donación de médula . Además de concienciar sobre la importancia de informarse e implicarse, porque “le puede pasar a cualquiera” .

Qué requisitos hay que cumplir para poder donar médula y cómo es el proceso

Los requisitos en el caso de la donación de médula son: tener entre 18 y 40 años, pesar más de 50 kg, no haber padecido enfermedades graves o transmisibles. Además, se requiere que no se padezca hipertensión arterial, hipercolesterolemia o diabetes. No tener antecedentes de infecciones por el virus de la hepatitis B, hepatitis C, VIH u otras infecciones potencialmente transmisibles al receptor y no tener antecedentes de adicción a drogas por vía intravenosa, entre otras. En la mayoría de los casos de personas jóvenes, que serían las que potencialmente pueden donar médula se cumplen todos los requisitos que hay que cumplir para hacerse donante de médula.