De los abrazos al temor en el colegio Santa Rosa de Lima de Málaga tras el positivo de una alumna de 17 años

"Son ustedes como padres quienes deciden si acuden o no sus hijos al colegio. En cuanto al personal docente se ha decidido como medida preventiva que no se incorpore a su trabajo hasta pasados unos días", decía la nota enviada por el colegio Santa Rosa de Lima de Málaga el pasado domingo. Es una de las frases del comunicado emitido por el colegio tras el positivo en coronavirus de una de sus alumnas de 17 años infectada durante un viaje a Italia y que no ha gustado nada a los padres.