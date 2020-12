A pesar de las esperanzas depositadas en las inminentes vacunas contra el coronavirus, la mayoría de los expertos coinciden en que no volveremos al estilo de vida que teníamos al menos hasta que el 70% de la población esté vacunada. En ese sentido, 'The New York Times' ha preguntado a 700 epidemiólogos del país qué actividades podríamos realizar en los próximos meses sin correr grandes riesgos y cuáles deberíamos eludir.