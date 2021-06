Aduhelm: EEUU aprueba el primer medicamento contra el alzheimer en dos décadas

La aprobación podría traer esperanza a los más de 6 millones de estadounidenses que viven con la enfermedad, aunque algunos médicos han dicho que el medicamento no ayudará a todos los pacientes, en particular a aquellos con una enfermedad más avanzada. Mientras tanto, otros profesionales de la salud han dicho que la evidencia que respalda la eficacia del fármaco es limitada.

La aprobación de la Agencia Norteamericana del Medicamen to este lunes ha sorprendido a muchos porque un comité independiente de expertos del gobierno norteamericano había votado en contra de la aprobación de ese medicamento al considerar que no había pruebas concluyentes sobre la mejoría de los enfermos. El medicamento, una vez suministrado, supondría una mejora de hasta un 20% de la capacidad cognitiva de los pacientes durante la primera fase de la enfermedad.

Los niveles de una proteína llamada cadena ligera de neurofilamentos (NfL) en la sangre pueden identificar a quienes podrían padecer enfermedades neurodegenerativas como el síndrome de Down, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la demencia frontotemporal, cuando los síntomas clínicos no son definitivos.

La investigación también ha evidenciado que, aunque la NfL basada en la sangre no podía diferenciar entre todos los trastornos, sí podía proporcionar información sobre los diferentes grupos dentro de ciertos trastornos. Por ejemplo , en los enfermos de Parkinson, una concentración elevada de NfL indicaba un trastorno de Parkinson atípico , y en los pacientes con síndrome de Down, los niveles de NfL diferenciaban entre los que tenían y los que no tenían demencia.

"Este estudio muestra que los niveles de cadenas ligeras de neurofilamentos estaban particularmente aumentados en los adultos con síndrome de Down que tienen una predisposición genética a la enfermedad de Alzheimer. Además, hemos demostrado que los individuos con un diagnóstico de demencia tras la aparición de la enfermedad de Alzheimer tenían niveles más altos que los que no lo tenían. Esto sugiere que el nuevo marcador podría utilizarse potencialmente para mejorar el diagnóstico del Alzheimer en personas con síndrome de Down, así como para ser utilizado como biomarcador para mostrar si los tratamientos son eficaces o no. Es emocionante que lo único que se necesite sea un simple análisis de sangre, que se tolera mejor en las personas con síndrome de Down que los escáneres cerebrales", reflexiona el coautor Andre Strydom.