Las advertencias no sirven para muchos; seguimos usando mal la mascarilla en las terrazas

A pesar de las continuas advertencias , siguen produciéndose reuniones sociales demasiado numerosas . Los que han estado en primera línea de batalla frente a la covid19 han salido a las calles de Petrer, en Alicante , para concienciar directamente a los ciudadanos que no terminan de cumplir las normas y les recuerdan que también en las terrazas es muy importante usar bien la mascarilla.

La mascarilla, pocas veces se sienta a la mesa. Queda descolgada de los encuentros en el bar. "Nada más llego ya me la he quitado", comenta una joven al respecto. La gente se la quita y se la deja en la mano porque se bebe, se come o se habla, pero es un error.