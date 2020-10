El experto de la Universidad de Colorado insta a pensar en el virus como si fuera humo de tabaco que hay que intentar no tragar . "Imagina que todos los que te encuentras están exhalando humo. Yo lo que intento es tragar la menor cantidad de humo posible", destaca Jiménez, que también insiste en la importancia de llevar la mascarilla ajustada , evitar los espacios interiores y en todo caso ventilarlos de manera correcta .

"Hay muchísimas más evidencias del contagio por aerosoles que por gotas", ha afirmado el también doctor en Ingeniería Mecánica, que forma parte de los 239 científicos de 32 países que instaron a la OMS en una carta abierta a reconocer el contagio por aerosoles. El organismo ha rechazado por una "cuestión histórica" el contagio por el aire, como ya hizo en su día con la tuberculosis, que no fue hasta 40 años después cuando se admitió, y por una cuestión "práctica", porque en un principio no se contaba con suficientes mascarillas para protegerse de la infección.

Si es inevitable estar en el interior de un local, como ocurre en colegios o centros de trabajo, Jiménez apuesta por ventilar para "limpiar el aire" y que el aire contaminado por el virus no vuelva a ser inhalado por otras personas. Admite que no se puede indicar una manera universal de ventilar, sino que depende de la situación, pero sí apunta a que el CO2 en el ambiente no sea superior a 700 partículas por millón, pues garantiza que como mucho el 2% del aire respirado es aire que ha expulsado otra persona, cifra que se reduciría a 500 en lugares "más peligrosos" como gimnasios o sitios donde se cante o grite.