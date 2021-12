Afectados por el VIH denuncian el estigma que aún persigue a los seropositivos en el 'Día Mundial del Sida'

José, quien vive desde hace 5 años con VIH, cuenta su historia ante las cámaras de Informativos Telecinco para acabar con el estigma que, precisamente, todavía persigue a los seropositivos: “No he usado preservativo en mis relaciones sexuales. Seré responsable de ello, pero no culpable nunca”, cuenta. “Ya no solo es que no me vaya a morir, sino que no tengo por qué morir ni socialmente ni para otras personas”, señala.