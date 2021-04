La primera dosis de las vacunas reducen los contagios hasta un 49% según un estudio

El estudio de la Public Health England (PHE) realizó un seguimiento de más de 57.000 personas inoculadas con una dosis de Pfizer o AstraZeneca, junto a un grupo de control de un millón de personas no vacunadas. El estudio ha demostrado que la primera dosis de estas vacunas contra el covid19 es capaz de reducir la transmisión en los hogares hasta la mitad.



El estudio ha demostrado que aquellos que se infectaron con el virus hasta tres semanas después de recibir una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech o AstraZeneca tenían entre un 38% y un 49% menos de probabilidades, respectivamente, de transmitir el virus a sus contactos domésticos, comparados con aquellos que no estaban vacunados.



Esta protección para no contagiar a los contactos familiares (en los hogares es donde más contagios se producen) se suma a la probada reducción del riesgo de padecer los síntomas de la enfermedad por parte de las personas vacunadas, que es de alrededor del 60 al 65%, en las cuatro semanas posteriores a recibir la primera dosis de cualquiera de las dos vacunas.