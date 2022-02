La receta de Alba Vilajeliu, epidemióloga y consultora de la OMS, para convivir con el covid

Alba Vilajeliu , epidemióloga y consultora de la OMS, asegura que en primavera conviviremos con la covid , si "no aparece una nueva variante" en declaraciones en Catalunya Radio. La experta prevé que entre mediados de marzo y principios de abril , la situación sanitaria mejorará y entraremos en una fase en la que tendremos que aprender a "convivir con la covid, siempre que no aparezca una nueva variante".

No obstante, Vilajeliu ha querido transmitir un mensaje de prudencia y ha recordado que el virus puede mutar, por lo que es importante estar alerta y contar con sistemas de vigilancia para poder adaptarnos a las nuevas circunstancias.

Por otra parte, la consultora de la OMS ha señalado que, en el caso de que la subvariante "ómicron sigilosa" (el sublinaje BA.2) no tenga un impacto relevante, la pandemia del coronavirus estará cerca de su final. Aunque para ello, será necesario proteger a las personas de más riesgo, mayores de 60 años, embarazadas y enfermos crónicos, y así reducir el número de ingresos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha dejado claro que el alto índice de población vacunada e infectada y la menor severidad de la variante ómicron proporcionan a Europa la posibilidad de controlar la pandemia de coronavirus e impulsar un cambio de estrategia. "La pandemia no ha terminado, pero por primera vez estamos en una situación única para controlarla", dijo en rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge. Kluge resaltó no obstante que la semana pasada se registraron 12 millones de nuevos casos en la región europea de la OMS -que comprende 53 países, varios de Asia Central-, la mayor cifra desde el inicio de la pandemia, y que los ingresos hospitalarios siguen aumentando, aunque a menor ritmo y no en cuidados intensivos, mientras las muertes se empiezan a estancar.