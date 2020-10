El físico Àlex Arenas propone cerrar los colegios catalanes "al menos dos o tres semanas"

La posición de Educación "no hace bien a nadie" ha dicho antes de alertar sobre el riesgo de que los niños, asintomáticos mayoritariamente, puedan pasar el virus a la comunidad. Arenas ha hecho referencias a estudios de Israel con positividades más altas entre alumnos que adultos y defendió que "no es diferente a Israel que en Cataluña". Por eso ha insistido en la necesidad de parar las clases presenciales “al menos dos o tres semanas” para poder hacer los estudios de seguridad necesarios para plantear cómo pueden pasar los alumnos lo que queda de otoño e invierno.

4.000 estudiantes positivos en 10 días

En general los datos de contagio en Cataluña no dejan de crecer. Tras una semana de restricciones, hoy se han notificado 5.403 nuevos positivos por PCR, 21 muertes y 72 personas más ingresadas en hospitales (1698). 14 más en UCI (296).

Las medidas de la Generalitat

La 'consellera' de Salut, Alba Vergés, no ha descartado aplicar el toque de queda en Cataluña, sin esperar ni siquiera a que el Estado decrete el estado de alarma.

"Analizaremos los datos tras haber tomado medidas como el cierre de bares, restaurantes y centros de estética y veremos si las medidas son correctas y veremos qué pasa". Vergés ha destacado que en estos momentos no se plantean el cierre perimetral de ninguna zona de Cataluña, porque hay una "transmisión comuniaria generalizada", y ha añadido que se realizan medidas en zonas concretas pero no perimetrales.