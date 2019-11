El nuevo consumidor español: más exigente, prioriza calidad a precio y demanda productos ecológicos, orgánicos y locales

En concreto, el término 'healthy' alcanza los 5,4 millones de búsquedas, 'celiaca' 1,6 millones y 'veggie' 1,3 millones. El estudio se ha centrado en analizar las búsquedas relacionadas con estas tres variantes dentro de la alimentación saludable. Por un lado el término 'healthy/Bio u Orgánico', en el que incluyen aquellos alimentos bajos en grasa y azúcar y que además no contienen componentes artificiales o no han sido modificados genéticamente. Dentro de las búsquedas de `celiaco´ los alimentos que no contienen trigo o derivados y por último 'Veggie', que se correspondería al veganismo más que al vegerarianismo, ya que agrupan los productos que no contienen carne, pescado o derivados de origen animal.