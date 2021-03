Alcohol

Manzanas

Cerezas

A excepción de la parte carnosa alrededor del carozo, las c erezas también contienen cianuro . “El cianuro interrumpe el transporte celular de oxígeno, lo que significa que las células sanguíneas de su perro no pueden obtener suficiente oxígeno. Los síntomas de intoxicación por cianuro incluyen pupilas dilatadas, dificultad para respirar y encías rojas”, señala el American Kennel Club (AKC).

Duraznos

Cítricos

Uvas y pasas

Aguacates

Cebollas

Ajo

Café, té y otros productos con cafeína

Chocolate

El chocolate, así como el café y la cafeína, contiene metilxantinas en las semillas de cacao , explica la ASPCA. Y la ingesta de metilxantinas puede provocar vómitos y diarrea, jadeo, sed y micción excesivas, hiperactividad, ritmo cardíaco anormal, temblores, convulsiones e incluso la muerte de los perros. “Aunque algunos tipos de chocolate no son tan tóxicos como otros, es más seguro mantener a su mascota alejada de todos los tipos de chocolate”, advierte la Asociación Médica Veterinaria Americana

Chicles y mentas

Tomates

Patatas

Las patatas crudas y las plantas de patata pueden ser peligrosas para los perros porque también contienen solanina . Las patatas forman parte de la familia de las solanáceas. Las plantas de esta familia “se consideran tóxicas y los frutos inmaduros que aún no han madurado contienen las mayores concentraciones de las toxinas y deben evitarse”, señala la Línea de Ayuda contra el Envenenamiento de Mascotas.

Levadura

Leche y otros productos lácteos

El agua de coco tiene un alto contenido de potasio y no debe dársele a su mascota. La pulpa y la leche de los cocos frescos contienen aceites que pueden causar malestar estomacal, heces blandas o diarrea.

Nueces

Almendras

Las almendras son peligrosas para los perros, ya que pueden obstruir el esófago o incluso desgarrar la tráquea si no se mastican completamente. “Las almendras saladas son especialmente peligrosas porque pueden aumentar la retención de agua, lo que es potencialmente mortal para los perros propensos a las enfermedades del corazón”, señala el AKC.

Semillas de mostaza

Hongos

Carne y huevos crudos y poco cocinados

Alimentos salados

Ruibarbo

Medicamentos para humanos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU advierte que los medicamentos destinados a las personas o a otros animales domésticos no deben administrarse a los perros a menos que lo indique su veterinario. “Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos para personas, como la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno, pueden no ser adecuados para su mascota e incluso pueden ser perjudiciales”, señala la FDA.