Ana Pastor se encuentra "muy bien" y está "asíntomática": permanecerá en cuarentena en casa

Solo un día después de haber hecho pública la noticia a través de sus redes sociales, la parlamentaria ha reconocido que se encuentra "muy bien": "Me lo he pasado ya. Estoy hablando que es el mejor síntoma de que estoy muy bien."

A pesar de sus buen estado, Pastor ha querido ser prudente y recordar que no estará "curada" hasta que no de negativo en dos pruebas consecutivas: "La desaparición total es cuando una prueba lo dice", ha apuntado, para después señalar que permanece en su hogar. " Nadie viene a verme", ha bromeado.

El origen de su infección

Tras ello comenzó a notar los primeros síntomas. " Me empecé a encontrar mal viniendo en el avión , me dolía la cabeza. Tuve un proceso de dos días de fiebre alta y a partir de ahí todo ha ido muy bien", ha asegurado. Con estos síntomas decidió suspender los actos que tenía previstos y aislarse en su casa, y al ver que no remitían, contactó con los servicios sanitarios.

Al no haber viajado al extranjero o tener contacto con personas del foco, no le hicieron las pruebas de entrada: "Fue después, cuando vi que había algún caso en el Congreso. No es que lo supiera, pero pasando lo que está pasando me lo podía sospechar."