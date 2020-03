Los test para medir nuestra ansiedad ya son una realidad

¿Qué es la ansiedad?

La ansiedad es una emoción , en cierto sentido, muy parecida al miedo , que comparte además una serie de características con otra: el enfado. Cuando decimos por ejemplo “estoy nervioso”, estamos manifestando un estado emocional de ansiedad mientras que si decimos “estoy enfadado” el estado emocional al que me estoy refiriendo es el de ira o enojo.

Los estados emocionales surgen en un momento o situación determinada y tienen una duración relativamente corta. Por ejemplo, podemos estar nerviosos cuando tenemos prisa y no llegamos a una cita, y volvemos a estar más tranquilos cuando ya hemos llegado. Uno de los ejemplos más fáciles para ilustrar esta situación es el del miedo que surge ante una situación de peligro: si creemos que está en juego nuestra vida, nuestro cuerpo responde mediante el aumento de la tensión muscular, tratando de evitar lo que causa nuestro temor etc. Todas estas reacciones, siempre que sean proporcionales y no interfieran en nuestro día a día, son naturales y ayudan a preservar nuestra integridad física.