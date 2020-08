Angela Hutor, la británica de 107 años que superó dos guerras mundiales, la gripe española y la COVID-19

Angela se contagió de coronavirus el pasado mes de abril y su familia se temía una situación complicada. Sin embargo, la anciana superó la enfermedad y, comenta, no está realmente preocupada por la situación en el mundo , aunque teme que la pandemia empeore y se repita una depresión tan dura como la que se vivió en la década de 1930.

Su secreto para la larga vida, comenta, es "ser positivo y comer naranjas todos los días". Hutor nació en Italia y su familia se mudó a Canes. Desde ahí llegó a Londres con 8 años. De aquellos años, recuerda, la ciudadanía no era consciente del uso de la mascarilla con la pandemia de gripe española. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, quiso ayudar al Ejército británico pero no pudo al no tener el pasaporte del país. Al ser italiana, se vio obligada a informar a la policia sobre cualquier cambio de dirección, según el medio británico.