Angustia, depresión y ansiedad pueden ser síntomas de que el coronavirus ha penetrado en nuestro sistema nervioso

El impacto del coronavirus en nuestro cuerpo no para de extenderse. No siempre es mortal de necesidad pero sus secuelas pueden ser determinantes. Investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz han identificado mediante 33 estudios post mortem que la infección por Covid-19 desencadena un proceso inflamatorio-inmune sistémico que provoca daños en la médula ósea. Y ahora también sale a la luz que investigadores de la Universidad de Cincinnati (Estados Unidos) han observado, en un trabajo publicado en la revista 'The Laryngoscope', que la depresión o ansiedad pueden ser también síntomas del Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.