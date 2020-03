Los animales no pueden tener síndrome de Down aunque sí modificaciones genéticas

¿Existen realmente los animales con síndrome de Down, o se trata de uno de tantos inventos que circulan por la red? De un tiempo a esta parte se han publicado algunas imágenes y textos en Internet en los que se documentan supuestos casos de animales con la “trisomía 21”. Sin embargo, se trata de informaciones incorrectas: no existe el síndrome de Down en ninguna otra especie, si bien éstas pueden sufrir anomalías genéticas, pero no la llamada “trisomía 21”, que solo existe en el caso de la estructura del ADN humano.