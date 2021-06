Ansiedad anticipatoria: qué es, cuáles son sus síntomas y cómo afrontarla

Se dice que el secreto de la salud de la mente reside en no lamentarse por el pasado, no preocuparse por el futuro y no anticipar los problemas, viviendo el momento presente de forma plena y consciente. Pero una cosa es el dicho y otra la realidad. Desafortunadamente, solemos enfrentarnos en nuestro día a día a situaciones estresantes que no siempre ocurren de forma espontánea, sino que suelen agendarse mucho antes de producirse. Esta circunstancia no ayuda a relajar nuestra mente, y nos lo pone un poco más difícil a la hora de alcanzar esa paz mental que tanto necesitamos.