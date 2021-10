El anticuerpo sotrovimab reduce hasta en un 79% los ingresos por covid en mayores de 55 años

El tratamiento contra la COVID-19 con sotrovimab , anticuerpo monoclonal de GSK y Vir Biotechnology, reduce hasta un 79 por ciento el riesgo de hospitalización o muerte por cualquier causa el día 29, en comparación con el placebo, según los resultados intermedios del estudio de fase III 'COMET-ICE', que se han publicado en la revista ' New England Journal of Medicine '.

El sotrovimab llega para ocupar un espacio que hasta la fecha no estaba cubierto: "Se ha probado en pacientes sintomáticos que tenían alto riesgo de hospitalización", explica el doctor Crespo en La Voz de Galicia. Es decir, mayores de 55 años que tenían factores que podían conducirles a una situación más grave: patologías cardíacas, obesidad o diabetes. Todos fueron monitorizados durante 29 días. Tan solo el 1 % de los que recibieron el sotrovimab fueron hospitalizados. Ninguno de los más de mil pacientes que participaron estaban vacunados. En aquel momento, allá por agosto del pasado año, las vacunas no estaban todavía disponibles. Y no solo eso. Crespo asegura que en los datos de laboratorio el sotrovimab mantiene mucha actividad frente a las nuevas variantes que han ido apareciendo del covid, aunque las pruebas en este sentido no se han realizado todavía en humanos.