Hábitos, edad y sexo influyen: la inmunidad ante el coronavirus dura hasta cuatro meses

El misterio no resuelto es la capacidad de estos anticuerpos para evitar una reinfección, un hecho extremadamente raro y que solo se ha producido de forma aislada en el mundo, y también el éxito futuro de una vacuna. El estudio, publicado en The New England Journal of Medicine, examinaba a un total de 1.797 pacientes recuperados de la infección con el SARS-CoV-2 —de una muestra inicial de 30.576 islandeses (8,4% de la población)—.De estos, 1.107 curados de 1.215 (el 91,1%) eran seropositivos, con altos niveles durante los 2 primeros meses y estables durante el resto.