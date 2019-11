La antigüedad de los equipos de radiología es un problema grave en España

Valdés considera que la situación es peor que la de hace diez años. "Ahora no estamos bien pero antes de la crisis no estábamos mal, al nivel de otros países europeos. La mayoría de la tecnología sigue funcionando, pero en algunos equipos, por ejemplo, la calidad de imagen no es la adecuada o se han quedado obsoletos", ha señalado. "Desde el día en el que compras una máquina debes estar pensando en su renovación, pero aquí no hay plan. Este es un problema muy serio del sistema sanitario español. Se necesitan inversiones de muchos millones de euros", ha lamentado el presidente de SERAM.