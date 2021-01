¿Aplazar la segunda dosis de la vacuna? Illa no lo hará y Pfizer le da la razón al no garantizar su eficacia

Pero más allá del ritmo de vacunación, lento, también en países como Francia, otro elemento no deja de ser importante. La decisión de algunos países como Dinamarca y Reino Unido de retrasar el suministro de la segunda vacuna para poder vacunar a más gente con una primera dosis se la están planteando otros países como Alemania. De hecho, el ministro de Sanidad ha pedido la opinión de una comisión independiente sobre el posible retraso de la segunda dosis más allá del límite de 42 días, según un documento al que ha tenido acceso la agencia Reuters.

Illa ha rechazado esta idea " hasta que no haya una evidencia científica que diga lo contrario" . Para argumentar esta decisión el ministro de Sanidad ha señalado que la inmunización se consigue siete días después de la segunda dosis de la vacuna, que se ha de inyectar 21 días después de la primera .

" La seguridad y la eficacia de la vacuna no han sido evaluadas en diferentes calendarios de vacunación , ya que la mayoría de los participantes en los test recibió su segunda dosis dentro del marco especificado en el diseño del estudio", han declarado las compañías en una declaración conjunta en respuesta a aquellos países que, como Reino Unido, planean una vacunación a largo plazo y prefieren utilizar todas sus existencias para avanzar en el suministro de la primera dosis. "No hay datos que demuestren la protección tras la primera dosis se mantenga después de 21 días", aseguran.

Illa seguirá como ministro aunque hasta Podemos pide su dimisión

No obstante, ha recalcado que continuará ejerciendo sus funciones como ministro de Sanidad "lo mejor que sepa" hasta el inicio de la campaña electoral catalana, momento a partir del cual se dedicará "en cuerpo y alma" a hacer campaña por el PSC.

Por su parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, no ha entrado a valorar si se ve como sustituta de Illa al frente de Sanidad y se ha limitado a señalar que está a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de España. "Estaré donde se crea que puedo ser más útil", ha recalcado en la misma rueda de prensa, donde ha reiterado su lealtad al país y su disposición para con el jefe del Ejecutivo.

Desde el PP, su líder, Pablo Casado, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "esté en lo que tiene que estar, en salvar vidas y no en hacer campaña".

En la misma línea se ha pronunciado el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé , que ha subrayado este lunes que el ministro de Sanidad debería haber dimitido "hace meses" de su cargo por la gestión sanitaria, y no ahora que es candidato del PSC en las elecciones catalanas.

Por Ciudadanos ha sido su presidenta, Inés Arrimadas , quien ha pedido a Salvador Illa que dimita ya si quiere ser el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones catalanas, argumentando que no puede ser ministro de Sanidad "a tiempo parcial" mientras afronta una tercera ola de contagios del coronavirus y aplica el plan de vacunación.

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso por Álava, Juantxo López de Uralde, ha señalado que el ministro de Sanidad debe abandonar el cargo tras anunciar su candidatura y no esperar a que se inicie la campaña de manera oficial. "En las circunstancias actuales, el ministro de Sanidad debe estar centrado en la lucha contra la pandemia", ha defendido en declaraciones a Radio Vitoria.

"No me parece ilegítimo que decida presentarse a unas elecciones, a las catalanas en este caso, porque tiene perfecto derecho a ser candidato, pero en las circunstancias actuales el ministro de Sanidad debe estar centrado en la lucha contra la pandemia", ha remarcado el diputado morado, que ha lamentado que la vacunación vaya "muy lenta" al entender que es "incomprensible" que no haya inyecciones durante los fines de semana, cuando se trata de "evitar muertes".