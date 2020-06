Verdades y mentiras a la hora de aplicarse la crema solar: ponerse protector es innecesario en la sombra y otros mitos

“No proteger la piel porque vamos a estar en el coche o en un edificio”. Creer que el sol no hace daño cuando vas en el coche o estás en el interior de un edificio es otro de los errores frecuentes que hacen que no utilicemos crema solar. Incluso en estos espacios hay que ser precavidos.

“Los botes de otros años no protegen”. Si se trata de un bote que no está abierto la respuesta es más fácil: sí, puede conservar sus propiedades hasta al menos tres años. Pero si la crema solar ya está abierta hay que tener cuidado. Las cremas solares sí que tienen caducidad y su uso no es recomendado más allá de esa fecha, ya que pueden perder sus propiedades. En el propio envase aparece el código PAO (period after opening). Se representa como un bote destapado con un número interior seguido de una M. Esa M son los meses. Así, si pone 6M, tendrá una duración máxima de 6 meses.