¿Cómo es y cómo funciona la vacuna española contra el covid diseñada por HIPRA?

Los ensayos clínicos están previstos para mediados de agosto en el Hospital Clínic de Barcelona y en el Hospital Josep Trueta de Girona con un grupo voluntarios de entre 18 y 39 años , que no han recibido la vacuna contra la covid19 y no han pasado la infección.

A lo largo de los ensayos, los voluntarios serán inoculados con una vacuna pero no sabrán cuál para que se respuesta no esté condicionada. Se dividirá a los voluntarios en grupos y se empezará administrando la dosis más baja a la primera cohorte. Tras la evaluación por parte de un comité independiente de vigilancia de los datos de seguridad de estos participantes, se irán escalando a las dosis siguientes si no se han detectado problemas de seguridad.