Un asesor del Gobierno británico advierte sobre los confinamientos, solo "pospondrán el problema"

" Debo decir que la mayoría de las personas con las que he hablado que están involucradas en el desarrollo de vacunas piensan que es posible que tengamos una vacuna en seis meses , pero es dudoso que hayamos podido implementarla a gran escala en ese momento. Así que me temo que nos encontraremos en una situación difícil durante algunos meses", detalló. Los ministros no han descartado imponer otro confinamiento nacional , pero para Woolhouse simplemente se "aplazaría el problema".

Woolhouse reconoce que el Gobierno no ha planteado más estrategias. "Básicamente no y eso es una preocupación, porque cuando comenzamos a modelar de esta manera en marzo, antes del primer cierre, era muy evidente que todo lo que hizo fue posponer el problema. Resuelve una crisis inmediata porque reduce la transmisión rápidamente, pero en realidad no resuelve el problema a largo plazo. No hace que el virus desaparezca", precisó.