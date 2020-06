El coronavirus no para de sorprendernos. Y no siempre para bien. Una nueva investigación da la voz de alarma para todos los asintomáticos que se consideren libres de la enfermedad. No es así. No sufrir síntomas no significa que el virus no haya dañado nuestra salud. Lo desvela una nueva investigación que ha analizado a los infectados del barco`Diamond Princess' y que da unos resultados que nos deben hacer mantener la alerta en alto y no tomarnos a la ligera la época de la desescalada. Ya dijo la OMS equivocadamente que los asintomáticos no contagiaban cuando ya se sabe que sí.