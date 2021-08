Un atragantamiento es mucho más frecuente de lo que cabe pensar a simple vista. Nos ocurre incluso a los adultos y resulta mucho más frecuente en niños, especialmente cuando son menores de 5 años. Se trata, de hecho, de una causa muy común de accidentes infantiles. Además, no hay que olvidar que los atragantamientos pueden venir provocados por objetos, y no solo por alimentos: por eso es tan importante que los más pequeños aprendan cuanto antes a no introducir objetos en su boca y que comprendan el peligro que ello conlleva. También que, como adultos, seamos responsables y los alejemos de su alcance.