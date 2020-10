Aumentan las consultas por disfunción eréctil durante la pandemia

El aumento del consumo de alcohol, clave

Asimismo el consumo de alcohol: la ingesta continuada de alcohol (que ha aumentado durante el confinamiento), o bien un exceso del mismo, va a dar lugar no solo a trastornos en la eyaculación sino también a una falta de rigidez, de potencia, que conducirá, sin duda, a un fracaso en la relación sexual. "A largo plazo provocará lesiones hepáticas, neurológicas, hormonales que serán irreversibles y que ya no podremos solucionar; la atención preventiva es muy importante", ha detallado.

Más analgésicos y ansiolíticos en los hogares

El estrés y el mal humos no ayudan a tener sexo

El aumento de peso, contraproducente

La libido ha bajado

La libido ha caído en este tiempo de confinamiento, miedo y tristeza. "Esa apetencia, el interés que tiene la persona por relacionarse sexualmente con otra repercute. Tener la libido baja no significa padecer una disfunción eréctil. Muchos varones son capaces de tener erecciones normales, pero no hay nada que les estimule a tenerlas. La pérdida de la libido puede ser debida a factores físicos o psicológicos". Más importante es padecer enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, arterioesclerosis, hipotiroidismo, párkinson. Los nervios, músculos y vasos sanguíneos que participan necesariamente del mecanismo de la erección se verán afectados y no responderán adecuadamente. "Es evidente que nadie busca la enfermedad, pero si podemos detectarla a tiempo conseguiremos disminuir los efectos negativos que esta produce". Las drogas sí que influyen. No es un tópico que las drogas producen impotencia. Sustancias como la cocaína, el chocolate, las drogas de síntesis son probablemente la primera causa de trastornos en la esfera sexual del varón joven".