El aumento de contagios en Reino Unido de menores por la mutación del covid delta plus, preocupa

Investigadores del Reino Unido dijeron a fines de junio que aún no hay pruebas que sugieran que la mutación adicional sea más preocupante. Un estudio alemán publicado a principios de este mes encontró que, aunque tanto delta como delta plus infectan las células pulmonares de manera más eficiente que la cepa original del coronavirus, delta plus no parece ser significativamente más peligrosa que delta.

Gottlieb, quien forma parte de la junta directiva de Pfizer, dirigió la FDA entre 2017 y 2019. Ha estado promocionando su nuevo libro, “Uncontrolled Spread: Why Covid-19 Crushed Us and How We Can Defeat the Next Pandemic” (Propagación descontrolada: por qué el covid-19 nos aplastó y cómo podemos derrotar la próxima pandemia).