Un millón y medio de autonómos desamparados ante el coronavirus

El Estado dice que una bajada de facturación del 50% es asumible, critican los autónomos

El Gobierno aprobará previsiblemente este martes una moratoria tributaria para autónomos y pymes tras la reunión del Consejo de Ministros, aunque no es oficial. Según las organizaciones de autónomos, también se iba a aprobar el viernes pasado y no se hizo, lo que supone un problema: hay autónomos que no están presentando sus impuestos y si este martes no se aprueba la moratoria, se van a ver muy afectados durante esta pandemia por coronavirus.

Un millón y medio de autónomos no tienen acceso ni se pueden acoger a las ayudas estatales. El próximo viernes 17 más de 800 000 autónomos cobrarán su prestación por cese de actividad y no pagarán cuota en abril. Otros 800 000 seguirán trabajando con normalidad en actividades esenciales... Pero 1 600 000 autónomos, la mitad, quedarán en la cuneta, sin ayuda, y pagando cuota.

Los 800 000 que están facturando, que tienen una bajada de ingresos, pero están trabajando, por ejemplo, los estanqueros, los fruteros o los farmacéuticos, facturan la mitad y no tienen acceso al cese de actividad porque tienen que demostrar una baja de facturación del 75%. El Estado dice que una bajada de facturación del 50% es asumible.

El aplazamiento que se aprueba es de la presentación de impuestos trimestrales, que son el IVA y el IRPF. Lo único que aplazarían sería la presentación al 20 de mayo (se podría presentar del 1 al 20 de mayo, como se puede presentar ahora del 1 al 20 de abril). ¿Por qué la protesta de ATA? Porque la fecha para la domiciliación del pago de esos impuestos termina este miércoles día 15, no el día 20.

"Este miércoles, de aprobarse la moratoria, es cuando saldría en el BOE. Tienen a los autónomos en un hilo. Cuando si esto se hubiera aprobado el viernes, los autónomos habrían tenido cuatro o cinco días para meditar el proceso. Es cierto que si se aprueba, se podría aplazar la presentación de impuestos al mes que viene, pero es el último día. Esto significa que los gestores y asesores llevan presentando impuestos ya una semana", critican destacando la falta de previsión.

“Agradecemos el encuentro y la disposición a dialogar. Creemos que es muy importante que nos escuche el Gobierno”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA. “Hemos trasladado cuál es la situación real de los autónomos. Muchos están sumidos en el caos, y aunque un millón van a tener acceso a la prestación por cese de actividad extraordinario, y otros 800.000 que están facturando y teniendo una actividad relativa y medio normal, pero hay 1.400.000 autónomos ahora mismo que lo están pasando muy mal”, destacan desde ATA.

“Para ese casi millón y medio de autónomos que tienen que seguir pagando la cuota, que apenas están facturando y que tienen muy difícil el acceso al crédito hemos pedido soluciones. La principal propuesta, aunque sabemos que es competencia de otros ministerios, es que suspendan la cuota del mes de abril. Que la cobre a los que tienen actividad después, dentro de un mes, pero ahora hay que proteger a esos autónomos que no están pudiendo acceder a la prestación por cese y no saben lo que van a facturar. También nos parece fundamental que si una bajada de facturación del 40% es ser autónomo vulnerable para las moratorias de hipotecas, o para establecer ayudas en los suministros energéticos, no es lógico que se establezca en el 75% de pérdida de facturación para acceder al cese de actividad”, ha añadido Amor.

También se baraja que el Gobierno decida que, a las personas que ya hayan presentado los impuestos, no se les cobre el pago (se les cobraría el 20 de mayo). ATA ha pedido que ese aplazamiento se vaya al segundo trimestre, al 20 de julio porque están aplazando el estado de alarma cada 15 días. "Nadie asegura que el 20 de mayo todas las actividades hayan vuelto", destacan. Señalan que" a lo mejor dentro de dos semanas hay que volver a aplazarlo. Si la gente no ingresa, no puede pagar", recuerdan. "Volvemos al tema de la aprobación de ceses de actividad o de moratorias de cuotas el día 1 de abril, cuando el día 31 de marzo les has cobrado la cuota a todos, cuando ya la han pagado", explican.

"Un autónomo no tiene un salario. Un ejemplo: Mucha gente que se ha casado ha contratado a un fotógrafo de bodas. Por cada boda cobran mucho y hacen dos cada fin de semana, pero entre mayo y octubre. El resto del tiempo tiene poco trabajo. ¿Cuál es el salario medio de ese señor? Unos meses mucha cantidad y otros meses, cero. Estas personas, para estar protegidos, para tener Seguridad Social o pensión, entre otros factores, lo normal, pueden no hacerlo, es que pagan por estar de alta como autónomos todo el año. No saben si les puede salir algo repentino un mes que no esperan", añaden.

El problema de la cuota

La cuota del autónomo es voluntaria, en el sentido de que hay un mínimo y un máximo. Y en medio, el autónomo se puede apuntar a pagar la cantidad que quiera y que se supone que corresponde con los ingresos que tiene En el caso del fotógrafo, si tienen que darle una baja por enfermedad, en los meses en los que factura sus mejores meses, cotizará por una base mayor y los meses que no ingresa cotizará por una base menor, incluso por la mínima (algo que se puede hacer de manera telemática, sin costes).

Lo que suele hacer la gente es pagar la mínima todo el año ¿Cuál es el problema? La base de cotización, el mínimo son 944 euros y el máximo se aproxima a los 4 000. De ahí, la cuota es el 30%. Con lo cual, el que está en base mínima, el que dice que gana al mes 944 euros, está pagando 285 euros de cuota, más o menos. Cuando tienes la baja por enfermedad o paternidad, tienes una prestación a razón de esta base de cotización.

El porcentaje que se paga al autónomo es exactamente el mismo que un trabajador por cuenta ajena. Es decir, cuando estás enfermo, y te pagan el 70% de tu base de cotización de lo que ingresas, cuando estás de baja por paternidad te dan el 100%. Esos porcentajes son los mismos.

¿Qué pasa entonces? El trabajador por cuenta ajena tienes una base de cotización adecuada a tu nivel y cobra el dinero. El autónomo, como es el el que decide en que base se pone, normalmente se pone la más baja (más del 80% de los autónomos)", explican. "Hay gente que no puede pagar mas. En el caso de un autónomo, en diciembre, aunque no tenga ingresos, tendrá que pagar igualmente los 285 euros, excepto aquellos que están en tarifa plana. La tarifa plana es una cuota que pagan los nuevos autónomos, aquellos que no han sido autónomos en los dos últimos años o aquellos que no han recibido la tarifa plana en los tres últimos años. La tarifa plana conlleva una cuota de 60 euros al mes el primer año, los siguientes seis meses se paga el 50% de 285 euros y los siguientes seis meses, se paga el 80% de los 285 euros. Hay comunidades autónomas que tienen ayudas especiales para los autónomos, como la Comunidad de Madrid o Andalucía, que hacen que los 60 euros del inicio duren al siguiente año también. Esto está pensado para los negocios nuevos que arrancan ingresando poco.

Medidas que los autónomos consideran que deben aprobarse

- Abono de las prestaciones extraordinarias con urgencia para los beneficiarios, así como, que se proceda a las devoluciones de inmediato de las cuotas de marzo ingresadas de forma indebida.

- Acelerar la tramitación de los ERTE y garantizar acceso automático y rápido a la prestación de desempleo de los trabajadores afectados.

- Que se exonere a los autónomos de baja por coronavirus o en cuarentena de la cuota de autónomos desde el primer día.

- Cambiar el criterio para acceder a la prestación de caída del 75% y lo reduzca al 40% de facturación, que ya reconoce como pérdida sustancial y criterio para el reconocimiento de colectivo vulnerable para el acceso a las moratorias hipotecarias, en alquileres y suministros.

- Facilitar que las madres autónomos que se reincorporaron a la actividad en 2020 para que accedan a la prestación al no poder acreditar caída de ingresos durante la baja maternal.

- Unificar y actualizar el listado de CNAE suspendido e incluir construcción y reformas en dicho listado.

- Que para el acceso a las moratorias de alquileres y microcréditos para abonarlos y bono social se incluyan los bienes afectos a la actividad económica.

- Que en las anteriores y moratorias hipotecarias, bono social, modificación y suspensión cobro suministros, recuperación plan de pensiones se requiera cualquier documento admitido a derecho, que acredite la suspensión o caída de ingresos del 40% y no certificado cese en AEAT.

- Aplazar las obligaciones tributarias del primer trimestre al 20 de julio, fecha en la que se presenta el segundo trimestre, y no al 20 de mayo como se dijo en rueda de prensa.

- Prolongar los ERTE tres meses tras la finalización del estado de alarma. Es evidente que la recuperación de la actividad, si la hay, va a ser muy gradual y difícil, y no sabemos en qué condiciones. Por ello también, solicitan eliminar el requisito de mantener el nivel de empleo 6 meses tras el ERTE. Hay actividades de temporada vinculadas a la época estival: turismo, hostelería, textil, culturales y musicales, cuya actividad no será recuperable totalmente.

- Establecer una tarifa plana de 100 euros durante 6 meses, una vez finalizado el estado de alarma para todos los autónomos excepto aquellos cuya actividad se haya realizado con normalidad durante la crisis del coronavirus.