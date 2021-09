Las bacterias de la boca podrían ser la razón de que algunos niños odien el brócoli

Según el nuevo estudio del equipo, publicado el 22 de septiembre en la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry, eso es exactamente lo que confirmaron. Si bien la saliva tanto de adultos como de niños producía compuestos malolientes cuando se exponía a la coliflor, estos olores no influían en si a los adultos les gustaba o no les gustaba la verdura. Por otro lado, los niños cuya saliva producía altas concentraciones de estos olores odiaban más la coliflor de todos los sujetos del estudio.